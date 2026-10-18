Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 27 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Sorunun çözülmesini beklediklerini belirten Özhan, "Kapıkule'yi kullanan arkadaşlar da buraya yöneliyor. Eskiden 15 kilometre olan kuyruk 35-40 kilometrelere kadar çıkıyor. Burada yaklaşık 3 gün bekliyoruz." dedi.

Hamzabeyli'deki yoğunluğun artması ve Bulgaristan tarafındaki işlemlerin talebi karşılayamaması nedeniyle tır kuyruğu sınır kapısından itibaren 27 kilometreye ulaştı.

Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle bu güzergahta uzun süre bekleyen tır sürücüleri, yurt dışına çıkış için Hamzabeyli'ye yöneldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.