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        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 27 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

        Bulgaristan'ın Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle Kapıkule'deki yoğunluğun kaydığı Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 27 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 27 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

        Bulgaristan'ın Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle Kapıkule'deki yoğunluğun kaydığı Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 27 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

        Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle bu güzergahta uzun süre bekleyen tır sürücüleri, yurt dışına çıkış için Hamzabeyli'ye yöneldi.

        Hamzabeyli'deki yoğunluğun artması ve Bulgaristan tarafındaki işlemlerin talebi karşılayamaması nedeniyle tır kuyruğu sınır kapısından itibaren 27 kilometreye ulaştı.

        Tır sürücüsü Tarık Özhan, AA muhabirine, Kapitan Andrevo'daki tadilat nedeniyle Hamzabeyli'de bekleme sürelerinin uzadığını söyledi.

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        Sorunun çözülmesini beklediklerini belirten Özhan, "Kapıkule'yi kullanan arkadaşlar da buraya yöneliyor. Eskiden 15 kilometre olan kuyruk 35-40 kilometrelere kadar çıkıyor. Burada yaklaşık 3 gün bekliyoruz." dedi.

        Gazi Odabaş da sınır kapısındaki yoğunluğun Bulgaristan tarafındaki bakımdan kaynaklandığını öğrendiklerini, sorunun çözülmesini beklediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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