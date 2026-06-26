Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Kazakistanlı 11 uzman hekim Trakya Üniversitesindeki eğitim programını tamamladı

        Kazakistanlı 11 uzman hekim Trakya Üniversitesindeki eğitim programını tamamladı

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim alan Kazakistanlı 11 uzman hekim, 10 günlük eğitim programını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 15:59 Güncelleme:
        Kazakistanlı 11 uzman hekim Trakya Üniversitesindeki eğitim programını tamamladı

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim alan Kazakistanlı 11 uzman hekim, 10 günlük eğitim programını tamamladı.

        Trakya Üniversitesi ile Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu arasındaki iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen programa katılan nöroloji, göğüs hastalıkları, vasküler cerrahi, göz hastalıkları, romatoloji, genel cerrahi ve kardiyoloji uzmanları, teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde gerçekleştirilen eğitimlerde hekimler, güncel tıbbi yaklaşımlar ve klinik uygulamalar konusunda bilgi ve deneyimlerini geliştirdi.

        Programın ardından Rektörlükte düzenlenen törende katılımcılara sertifikaları verildi.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, eğitim programını başarıyla tamamlayan hekimleri tebrik etti.

        Türkiye ile Kazakistan arasındaki köklü dostluk ve iş birliğinin sağlık ve yükseköğretim alanlarında da güçlenerek sürdüğünü belirten Hatipler, Trakya Üniversitesinin akademik birikimi ile sağlık alanındaki tecrübesini dost ve kardeş ülkelerle paylaşmayı önemsediklerini ifade etti.

        Hatipler, üniversitenin bundan sonra da Kazakistanlı sağlık profesyonellerine eğitim desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti.

        Törene, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Sedat Üstündağ ve Prof. Dr. Mustafa Tan, Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ile Rektör Danışmanı Enver Şengül de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        Bugün Ne Oldu? 26 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 26 Haziran 2026 haberleri
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        DSS ilaçlama şirketine Böcek ailesinden sonra ikinci iddianame!
        DSS ilaçlama şirketine Böcek ailesinden sonra ikinci iddianame!
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        İsrail Savunma Bakanı İran'ı tehdit etti
        İsrail Savunma Bakanı İran'ı tehdit etti
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!
        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"

        Benzer Haberler

        Gençler Türkiye Kürek Kupası, Edirne'de başladı
        Gençler Türkiye Kürek Kupası, Edirne'de başladı
        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili Batman'a uğurlandı
        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili Batman'a uğurlandı
        Trakya'da özel bir tarihte nikah kıymak isteyen çiftler "26.06.2026"yı terc...
        Trakya'da özel bir tarihte nikah kıymak isteyen çiftler "26.06.2026"yı terc...
        AB'den Edirne'ye ReStArt projesi desteği
        AB'den Edirne'ye ReStArt projesi desteği
        Edirne'de öğrenciler karne sevinci yaşadı
        Edirne'de öğrenciler karne sevinci yaşadı
        Trakya Üniversitesi Interreg 2028-2034 programının hazırlık sürecine katkı...
        Trakya Üniversitesi Interreg 2028-2034 programının hazırlık sürecine katkı...