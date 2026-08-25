Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Öğretmenlerin eylül ayı mesleki çalışma programı belli oldu

        Öğretmenlerin eylül ayı mesleki çalışma programı belli oldu

        Öğretmenlerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamındaki eylül ayı mesleki çalışma programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Öğretmenlerin eylül ayı mesleki çalışma programı belli oldu

        Öğretmenlerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamındaki eylül ayı mesleki çalışma programı belli oldu.

        Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 1-4 Eylül tarihlerinde çevrim içi gerçekleştirileceğini bildirdi.

        Uyum eğitiminin yapılacağı 7-11 Eylül tarihlerindeki mesleki çalışmaların ise yüz yüze gerçekleştirileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        İstanbul'da vahşet! Karısına kurşun yağdırdı!
        İstanbul'da vahşet! Karısına kurşun yağdırdı!
        Washington ‘Kimse Güvende Değil’ dedi
        Washington ‘Kimse Güvende Değil’ dedi
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Dışişleri: ABD'nin 'Suriye' kararından memnunuz
        Dışişleri: ABD'nin 'Suriye' kararından memnunuz
        Ayva dalı cinayetinde kurşunlardan biri inekten çıktı
        Ayva dalı cinayetinde kurşunlardan biri inekten çıktı
        Adım adım Miretti!
        Adım adım Miretti!
        Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltılar!
        Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltılar!
        Ev ve otomobil ilanlarında 'Fiyat için DM' yazanlara ceza
        Ev ve otomobil ilanlarında 'Fiyat için DM' yazanlara ceza
        Kadın kalbini anlamak için erkek kalbi yetmiyor
        Kadın kalbini anlamak için erkek kalbi yetmiyor
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta
        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Dalgaların tadını çıkardı
        Dalgaların tadını çıkardı
        Evlenmekten vazgeçti, düğünden vazgeçmedi!
        Evlenmekten vazgeçti, düğünden vazgeçmedi!
        Bıçaklayıp öldürdüler, evde oturmaya devam ettiler!
        Bıçaklayıp öldürdüler, evde oturmaya devam ettiler!
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        Avrupa'nın ünlü market zincirinde böcek ilacı alarmı
        Avrupa'nın ünlü market zincirinde böcek ilacı alarmı
        Maç sonu aşkına koştu
        Maç sonu aşkına koştu
        "Haddini bildirdim"
        "Haddini bildirdim"

        Benzer Haberler

        Fil hastası Kazım'ın tedavi olabilmesi için 82 kilo vermesi gerekiyor
        Fil hastası Kazım'ın tedavi olabilmesi için 82 kilo vermesi gerekiyor
        Gastro Edirne 2026 hazırlıkları sürüyor
        Gastro Edirne 2026 hazırlıkları sürüyor
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Yayla Sahili'ndeki atık su arıtma tesisi yeniden faaliyete geçirildi
        Yayla Sahili'ndeki atık su arıtma tesisi yeniden faaliyete geçirildi
        Edirne'de Selimiye Camii'nde Mevlid Kandili coşkusu
        Edirne'de Selimiye Camii'nde Mevlid Kandili coşkusu
        Edirne Otogarı'nda tinerli boya yangını: 2 işçi yaralandı
        Edirne Otogarı'nda tinerli boya yangını: 2 işçi yaralandı