Öğretmenlerin eylül ayı mesleki çalışma programı belli oldu

Uyum eğitiminin yapılacağı 7-11 Eylül tarihlerindeki mesleki çalışmaların ise yüz yüze gerçekleştirileceği belirtildi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 1-4 Eylül tarihlerinde çevrim içi gerçekleştirileceğini bildirdi.

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