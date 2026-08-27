Süloğlu ilçesinde büyükbaş hayvanlar kontrol edildi

Hayvan sağlığının korunması, hastalıkların erken tespit edilmesi ve yayılımının önlenmesine yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, teknik personel tarafından ithal hayvanların tespit ve kontrolleri yapıldı.

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