Süloğlu ilçesinde büyükbaş hayvanlar kontrol edildi
Süloğlu ilçesinde ithal büyükbaş hayvanlara yönelik tespit, aşılama ve hastalık kontrolü çalışması gerçekleştirildi.
Süloğlu ilçesinde ithal büyükbaş hayvanlara yönelik tespit, aşılama ve hastalık kontrolü çalışması gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, teknik personel tarafından ithal hayvanların tespit ve kontrolleri yapıldı.
Çalışmalar kapsamında hayvanlara tüberkülin uygulaması ve şap aşılaması gerçekleştirildi, hastalık kontrolü amacıyla numune alındı.
Hayvan sağlığının korunması, hastalıkların erken tespit edilmesi ve yayılımının önlenmesine yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.
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