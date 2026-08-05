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        Trakya Üniversitesi COP31 hazırlıklarında bilim diplomasisi sürecine katkı sundu

        Trakya Üniversitesi, Türkiye'nin 2026 yılında ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi hazırlıkları kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Ankara'da düzenlenen "COP31 Yolunda Bilim Diplomasisi: Akademi Lansmanı" programında yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesi COP31 hazırlıklarında bilim diplomasisi sürecine katkı sundu

        Trakya Üniversitesi, Türkiye'nin 2026 yılında ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi hazırlıkları kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Ankara'da düzenlenen “COP31 Yolunda Bilim Diplomasisi: Akademi Lansmanı” programında yer aldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, programa, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe katıldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın da iştirak ettiği programda, Türkiye'nin COP31 Dönem Başkanlığı sürecinde üniversitelerin bilimsel birikiminin küresel iklim politikalarına aktarılması, uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesi ve bilim diplomasisinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

        Toplantıda iklim değişikliğiyle mücadelede üniversitelerin üstleneceği rol ile sürdürülebilirlik alanındaki akademik katkılar ele alındı.

        Programda konuşan Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Trakya Üniversitesinin düzenlemeyi planladığı Balkan İklim İşbirliği Konferansı’nın bölgesel iklim sorunlarının bilimsel zeminde değerlendirilmesine, çözüm odaklı uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesine ve öğrencilerin de yer alacağı çok uluslu projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

        Üstündağ ayrıca, Trakya Üniversitesinin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik kapsamında hazırladığı 9 başlıktaki aksiyon planını katılımcılarla paylaştı.

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