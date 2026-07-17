Trakya Üniversitesi Erasmus Projesi'nde yer aldı

–Trakya Üniversitesi, 2026 yılı Erasmus+ KA130 Konsorsiyum Akreditasyonu kapsamında desteklenmeye hak kazanan konsorsiyum projeleri arasında yer aldı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi, uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında yürüttüğü Erasmus+ faaliyetlerine bir yenisini ekledi. Üniversite, İstanbul Medipol Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülecek DIGI-PATH Erasmus+ Konsorsiyum Projesi'nde proje ortağı olarak yer alacak.



Türkiye'den 6 yükseköğretim kurumu ile 3 profesyonel sektör kuruluşunu bir araya getiren proje, Avrupa'da gerçekleştirilecek staj hareketlilikleri için sürdürülebilir, kalite odaklı ve dijital olarak desteklenen bir iş birliği modeli oluşturmayı amaçlıyor.



Proje kapsamında sağlık bilimleri, tıp, endüstriyel tasarım, işletme ve mühendislik alanlarından 210 öğrencinin staj hareketliliği ile 75 akademik ve idari personelin ders verme ve eğitim alma hareketliliğinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.



Açıklamada, projenin katılımcıların istihdam edilebilirliğini artırmayı, dijital yetkinliklerini geliştirmeyi, mentorluk sistemini kurumsallaştırmayı, kapsayıcılığı güçlendirmeyi ve hareketliliklerin tanınma süreçlerini dijital ortama taşımayı hedeflediği belirtildi.



Projenin dijitalleşme, mikro yeterlilikler, mentorluk ve üniversite-sanayi iş birliği temaları üzerine kurgulandığı, yenilikçi çıktıları arasında ise "Digital Portfolio & Mentoring Hub" (Dijital Portfolyo ve Mentorluk Merkezi) adlı dijital platformun geliştirilmesinin yer aldığı kaydedildi.

