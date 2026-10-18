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        Trakya Üniversitesi heyetinden Bulgaristan'a ziyaret

        Trakya Üniversitesinin, Sveta Anastasiya Çocuk Hastalıkları Aktif Tedavi Çok Branşlı Hastanesi ile imzaladığı işbirliği protokolü, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen programla tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 07:41 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesi heyetinden Bulgaristan'a ziyaret

        Trakya Üniversitesinin, Sveta Anastasiya Çocuk Hastalıkları Aktif Tedavi Çok Branşlı Hastanesi ile imzaladığı işbirliği protokolü, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen programla tanıtıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığında, Kardeşlik Köprüleri Sağlık Projesi kapsamında Kosova’nın ardından Bulgaristan’a giden heyet, Burgaz’daki Sveta Anastasiya Çocuk Hastalıkları Aktif Tedavi Çok Branşlı Hastanesini ziyaret ederek hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

        Hastanede düzenlenen basın toplantısında, iki kurum arasında imzalanan işbirliği protokolünün kapsamı ve hedefleri değerlendirilerek hayata geçirilmesi planlanan ortak çalışmalar, sağlık personeline yönelik eğitim programları, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı ile ortak bilimsel faaliyetler ele alındı.

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        Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, toplantıda yaptığı konuşmada, çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesinin öncelikli konulardan biri olduğunu belirterek Burgaz’da oluşturulan modern sağlık altyapısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Hastanenin hayata geçirilmesinde Belediye Başkanı Dimitar Nikolov’un önemli katkıları bulunduğunu aktaran Hatipler, çocukların sağlıklı bir geleceğe sahip olabilmesi için yapılan yatırımların büyük değer taşıdığını ifade etti.

        Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov ise Trakya Üniversitesi ile yürütülecek çalışmaların sağlık personelinin mesleki gelişimini destekleyeceğini, bu çalışmalarla özellikle çocuk hastalara sunulan hizmetlerin niteliğini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

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        Programın ardından hastanede incelemelerde bulunan Trakya Üniversitesi heyeti, çeşitli klinik birimleri gezerek tıbbi donanım, sağlık ekiplerinin çalışma düzeni ve çocuk hastalara sunulan tedavi koşulları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Ziyarette Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun da yer aldı.

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        Galeri

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