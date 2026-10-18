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        Trakya Üniversitesi öğrencileri yapay zeka yarışmasında birinci oldu

        Trakya Üniversitesi öğrencileri, 3. Ulusal Yapay Zeka Buluşması kapsamında gerçekleştirilen Üniversite Öğrencileri Arası Poster Yarışması'nda birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 07:00 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesi öğrencileri yapay zeka yarışmasında birinci oldu

        Trakya Üniversitesi öğrencileri, 3. Ulusal Yapay Zeka Buluşması kapsamında gerçekleştirilen Üniversite Öğrencileri Arası Poster Yarışması'nda birinci oldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü öğrencileri, Kapadokya Üniversitesi tarafından 15-16 Ekim'de düzenlenen 3. Ulusal Yapay Zeka Buluşması'na katıldı.

        Öğrenciler buluşma kapsamında gerçekleştirilen Üniversite Öğrencileri Arası Poster Yarışması’nda birincilik elde etti.

        Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü öğrencileri Yağmur Direk ve Oğuzhan Bodur, aynı zamanda üyesi oldukları Bilgisayar ve İnovasyon Topluluğu bünyesinde geliştirdikleri “Yapay Zeka Destekli Hasta Düşme Riski Tahmini” adlı projeyle yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerini sağlık alanında bir araya getirdi.

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        Hastanelerin yataklı servislerinde meydana gelebilecek hasta düşmelerini önceden tahmin ederek hasta güvenliğini artırmayı amaçlayan projede, hastaların demografik bilgileri, hareket kabiliyetleri, laboratuvar sonuçları ve ilaç kullanım verileri analiz edildi.

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