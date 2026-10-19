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        Trakya Üniversitesi Rektörü Hatipler'den Burgaz Bölge Valisi Dikov'a ziyaret

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, "Kardeşlik Köprüleri" Sağlık Projesi kapsamında Bulgaristan'ın Burgaz Bölge Valisi Diko Dikov'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 06:23 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesi Rektörü Hatipler'den Burgaz Bölge Valisi Dikov'a ziyaret

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, "Kardeşlik Köprüleri" Sağlık Projesi kapsamında Bulgaristan’ın Burgaz Bölge Valisi Diko Dikov'u ziyaret etti.

        Balkan ülkeleriyle sağlık alanındaki iş birliklerini geliştirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında Burgaz'daki temaslarını sürdüren Hatipler, ziyarette Trakya Üniversitesi ile "Sveta Anastasiya" Çocuk Hastalıkları Aktif Tedavi Çok Branşlı Hastanesi arasında imzalanan iş birliği protokolü ve çocuk sağlığı alanında yapılması planlanan ortak çalışmaları değerlendirdi.

        Görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostane ilişkiler ve sağlık alanında geliştirilebilecek yeni iş birliği olanakları ele alındı.

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        Hatipler, uluslararası sağlık iş birliklerinin önemine değinerek üniversiteler ve sağlık kuruluşları arasında yürütülen ortak çalışmaların bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirdiğini belirtti.

        "Kardeşlik Köprüleri" Sağlık Projesi aracılığıyla iki ülke arasındaki ilişkileri somut çalışmalarla daha da geliştirmeyi önemsediklerini ifade etti.

        Burgaz Bölge Valisi Dikov da Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde karşılıklı ziyaretlerin ve ortak projelerin önemini vurgulayarak sağlık alanındaki iş birliklerinin bölgesel ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

        Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun, Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov, Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ile Trakya Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan Azis'in de katıldığı ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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