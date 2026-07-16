Trakya Üniversitesi Ufuk Avrupa Ulusal Bilgi Günü'ne ev sahipliği yapacak

–Trakya Üniversitesi, Avrupa Birliği'nin araştırma ve yenilik alanındaki en büyük fon programı olan Ufuk Avrupa Programı kapsamında düzenlenecek Edirne Ufuk Avrupa Ulusal Bilgi Günü'ne ev sahipliği yapacak.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlik 28 Temmuz'da Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda gerçekleştirilecek.



TÜBİTAK tarafından "Ufuk Avrupa'da Türkiye" Teknik Destek Projesi kapsamında düzenlenecek etkinlikte, Ufuk Avrupa Programı'na katılmayı planlayan araştırmacı, akademisyen ve kurum temsilcilerinin yanı sıra programda yer alan katılımcıların proje geliştirme ve yönetim kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.



Programda, Ufuk Avrupa'nın yapısı ve katılım kuralları, Türkiye'den kuruluşlara sunulan fırsatlar, TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktalarının sağladığı destekler, uluslararası konsorsiyum oluşturma süreçleri, proje hazırlama, bütçelendirme, proje yönetimi ve risk yönetimi gibi konularda eğitimler verilecek.



İngilizce gerçekleştirilecek etkinlikte ayrıca katılımcılar, TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktaları, yurt dışından uzmanlar ve farklı kurumlardan temsilcilerle bir araya gelerek uluslararası iş birliği olanaklarını değerlendirme fırsatı bulacak.



Etkinliğe katılmak isteyenlerin ön kayıt yaptırarak başvurularını tamamlaması gerekiyor.

