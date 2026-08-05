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        Trakya Üniversitesinin Diş Hekimliği Fakültesi binası yeniden ihaleye çıkacak

        Trakya Üniversitesince yapımı devam eden Diş Hekimliği Fakültesi yeni hizmet binası, yüklenicinin işi süresinde tamamlayamaması nedeniyle yeniden ihaleye çıkarılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesinin Diş Hekimliği Fakültesi binası yeniden ihaleye çıkacak

        Trakya Üniversitesince yapımı devam eden Diş Hekimliği Fakültesi yeni hizmet binası, yüklenicinin işi süresinde tamamlayamaması nedeniyle yeniden ihaleye çıkarılacak.

        Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alana sahip binanın yapımına 2023 yılında başlandığı belirtildi.

        İnşaatta önemli ilerleme sağlandığı ancak yüklenicinin işi belirlenen sürede tamamlayamaması nedeniyle yapım sözleşmesinin feshedildiği aktarılan açıklamada, fesih işlemlerine bağlı tasfiye sürecinin devam ettiği bildirildi.

        Tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının ardından inşaatın devamı için ivedilikle yeniden ihale sürecinin başlatılacağı kaydedildi.

        Yeni binada çağdaş eğitim anlayışına uygun derslikler, laboratuvarlar, klinikler ve uygulama alanlarının yer alacağı belirtilen açıklamada, yapının öğrencilerin eğitimine katkı sunacağı ve vatandaşlara daha nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmesine imkan sağlayacağı ifade edildi.

        Açıklamada, binanın en kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin ve vatandaşların hizmetine sunulması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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