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        Trakya'da YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi başladı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT), Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 10:37 Güncelleme:
        Trakya'da YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi başladı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT), Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da başladı.

        Edirne'de öğrenciler, sabah saatlerinde sınava girecekleri okulların önüne aileleriyle geldi.

        Kimlik ve belge kontrolünün ardından öğrenciler sınava girecekleri salonlara alındı.

        Aileler de okulların dışında çocuklarının sınavdan çıkışını bekledi.

        Kırklareli'nde sınava girecek öğrenciler, erken saatlerde Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'ne geldi.

        Adaylar da salon önünde sınava giriş saatini bekledi.

        Kimlik ve belge kontrolü yapılan adaylar, üst aramasının ardından salona alındı.

        Veliler ise kampüs çevresinde çocuklarını bekledi.

        Tekirdağ'da da öğrenciler, belge kontrollerinin ardından sınav merkezlerine alınırken, aileler okul önlerinde heyecanlı bekleyişini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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