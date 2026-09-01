Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği

Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edildiği belirtilerek, "Edirne’mizin sokaklarında umut olmaya, kapıları sevgiyle çalmaya devam ediyoruz. İyiliği birlikte büyütmek için buradayız." ifadelerine yer verildi.

Kentte mahalleleri ziyaret eden ekipler, hazırlanan gıda kolilerini ailelere teslim etti.

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