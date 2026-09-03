Vali Sezer'den 9. Hudut Tugay Komutanı Aydoğdu'ya ziyaret
Edirne Valisi Yunus Sezer, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Harun Aydoğdu'ya iade-i ziyarette bulundu.
Giriş: 03.09.2026 - 12:48 Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Harun Aydoğdu'ya iade-i ziyarette bulundu.
Vali Sezer, 9. Hudut Tugay Komutanlığında Tuğgeneral Aydoğdu tarafından karşılandı.
Ziyarette, kentte yürütülen çalışmalar ve sınır güvenliğine ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Sezer, Tuğgeneral Aydoğdu'ya görevinde başarılar diledi.
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