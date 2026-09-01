Vali Sezer'den Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kahraman'a ziyaret
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevine başlayan Mehmet Metin Kahraman'ı ziyaret etti.
Giriş: 01.09.2026 - 16:34 Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevine başlayan Mehmet Metin Kahraman'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, makamında ziyaret ettiği Kahraman'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kahraman'da ziyaret nedeniyle Vali Sezer'e teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ