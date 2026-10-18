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        Yeni Parti Edirne İl Başkanlığı ön seçimini Yücel Balkanlı kazandı

        Yeni Parti Edirne İl Başkanlığı için yapılan ön seçimi Yücel Balkanlı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 17:37 Güncelleme:
        Yeni Parti Edirne İl Başkanlığı ön seçimini Yücel Balkanlı kazandı

        Yeni Parti Edirne İl Başkanlığı için yapılan ön seçimi Yücel Balkanlı kazandı.

        İl Başkanlığınca merkez ve 8 ilçede düzenlenen ön seçimde Yücel Balkanlı, Cumhur Pekdemir ve Seyfi Alp Üzmen yarıştı.

        Seçimde Balkanlı 2 bin 611, Pekdemir 1901, Üzmen 496 oy aldı.

        Balkanlı, il merkezindeki seçimin yapıldığı Atatürk Kültür Merkezi'nde yaptığı açıklamada, ön seçime katılan üyelere teşekkür etti.

        İl ve ilçe yönetimlerinin parti örgütüyle birlikte saha çalışmalarına başlayacağını belirten Balkanlı, iktidar olmak için mücadele edeceklerini ifade etti.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da Balkanlı'yı tebrik etti.

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        İl Başkanlığı seçimi 25 Ekim Pazar gerçekleştirilecek.

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