Yeni Parti Edirne İl Başkanlığı ön seçimini Yücel Balkanlı kazandı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da Balkanlı'yı tebrik etti.

İl ve ilçe yönetimlerinin parti örgütüyle birlikte saha çalışmalarına başlayacağını belirten Balkanlı, iktidar olmak için mücadele edeceklerini ifade etti.

Balkanlı, il merkezindeki seçimin yapıldığı Atatürk Kültür Merkezi'nde yaptığı açıklamada, ön seçime katılan üyelere teşekkür etti.

İl Başkanlığınca merkez ve 8 ilçede düzenlenen ön seçimde Yücel Balkanlı, Cumhur Pekdemir ve Seyfi Alp Üzmen yarıştı.

Yeni Parti Edirne İl Başkanlığı için yapılan ön seçimi Yücel Balkanlı kazandı.

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