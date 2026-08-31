Yurt dışına çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık, Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı

Kocabıyık ile tır sürücüsü M. A. gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kişi ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

Yakalanan kişilerin Arif Kocabıyık ile İran uyruklu S. P. S. olduğu belirlendi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, Kapıkule Gümrük Sahası'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 plakalı tırda arama ve kontrol yapıldı.

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