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        Yurt dışına çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık, Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı

        Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık, Edirne'de tırın dorsesinin altına gizlenerek Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 21:05 Güncelleme:
        Yurt dışına çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık, Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı

        Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık, Edirne'de tırın dorsesinin altına gizlenerek Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, Kapıkule Gümrük Sahası'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 plakalı tırda arama ve kontrol yapıldı.

        Kontrolde, tırın dorsesinin altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi.

        Yakalanan kişilerin Arif Kocabıyık ile İran uyruklu S. P. S. olduğu belirlendi.

        Kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

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        Hakkındaki tedbirin devam ettiği belirlenen Kocabıyık'ın, Bulgaristan'a geçmek amacıyla tır dorsesinin altına gizlendiği değerlendirildi.

        Olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

        Kocabıyık ile tır sürücüsü M. A. gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kişi ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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