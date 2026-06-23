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        Ağın Belediye Başkanı Çakar vatandaşlarla bir araya geldi

        Elazığ'da Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Ağın Belediye Başkanı Çakar vatandaşlarla bir araya geldi

        Elazığ'da Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, vatandaşlarla buluştu.

        İlçe merkezindeki Şehit Mehmet Ağgedik Çarşısında "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Çakar, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Çarşı esnafı ve vatandaşlardan gelen soruları cevaplayıp, talepleri ve şikayetleri dinleyen Çakar, belediye tarafından yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Çakar, program sonunda vatandaşlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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