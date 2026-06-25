Ağın Belediyesinden çevre düzenleme çalışmaları

Elazığ'ın Ağın Belediyesi, çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor.



Belediye Başkanı Şeref Çakar, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Şahintepe Mahallesi'nde çevre düzenlemesi yapıldığını belirtti.



Çalışmalar kapsamında kilitli parke yapımının devam ettiğini belirten Çakar, şunları kaydetti:



"İlçemizin dört bir yanını şantiyeye çevirdik. Yoğun kullanılan alanlarda düzenleme ve iyileştirme çalışmalarımızı devam edecek. Vatandaşlarımızın isteklerinin başımızın üzerinde yeri vardır. Talepleri karşılamaya, sağlıklı ve güvenli ortamlar oluşturmaya devam edeceğiz."

