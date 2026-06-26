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        Ağın Kaymakamı Yılmaz, öğrencilere karne dağıttı

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle okullarda karne heyecanı yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Ağın Kaymakamı Yılmaz, öğrencilere karne dağıttı

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle okullarda karne heyecanı yaşandı.

        Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Reşat Cengiz Ağın Hüseyin Taşbaşı İlkokulu ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini verdi.

        Öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını belirten Yılmaz, "Bir eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, emek veren öğretmenlerimize ve her zaman destek olan velilerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir güzel bir yaz tatili diliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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