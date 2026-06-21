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        Ağın Kaymakamı Yılmaz'dan şehit ailelerine Babalar Günü ziyareti

        Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını evlerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Ağın Kaymakamı Yılmaz'dan şehit ailelerine Babalar Günü ziyareti

        Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını evlerinde ziyaret etti.

        Kaymakam Yılmaz, şehit Piyade Er Mehmet Ağgedik'in babası Bekir Ağgedik'i ve şehit polis memuru Mehmet Şevket Uzun'un babası Bünyamin Uzun ile evinde bir araya geldi.


        Ziyaretlerde şehit aileleriyle sohbet eden Yılmaz, başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların gününü kutladı.

        Ziyarette Yılmaz'a, Ağın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara eşlik etti.



















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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