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        Ağın'da aşure etkinliği yapıldı

        Elazığ'ın Ağın ilçesinin Dibekli köyünde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Ağın'da aşure etkinliği yapıldı

        Elazığ'ın Ağın ilçesinin Dibekli köyünde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

        Dibekli Köyü Kalkınma ve Dayanışma Derneğince köy okulunun bahçesinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara aşure dağıtıldı.


        Dernek Başkanı Neslihan Şahin, yaptığı açıklamada, muharrem ayı dolayısıyla köy sakinleriyle ortaklaşa aşure hazırladıklarını belirtti.


        Birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının çoğalmasını dileyen Şahin, etkinlikte emeği olanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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