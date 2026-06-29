Ağın'da aşure etkinliği yapıldı

Elazığ'ın Ağın ilçesinin Dibekli köyünde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.



Dibekli Köyü Kalkınma ve Dayanışma Derneğince köy okulunun bahçesinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara aşure dağıtıldı.





Dernek Başkanı Neslihan Şahin, yaptığı açıklamada, muharrem ayı dolayısıyla köy sakinleriyle ortaklaşa aşure hazırladıklarını belirtti.





Birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının çoğalmasını dileyen Şahin, etkinlikte emeği olanlara teşekkür etti.



