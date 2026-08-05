Ağın'daki okula kitap bağışında bulunuldu

Elazığ'ın Ağın ilçesindeki okula kitap bağışı yapıldı. Kocaeli Kılavuz Gençlik Kağıtspor Kulübü İzcileri ile Ağın Belediye Başkanlığı işbirliğinde ilçedeki Mehmet Kemal Karabatak Ortaokulu'na 1071 kitap bağışında bulundu. Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, kitap bağıştan dolayı teşekkür etti.

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