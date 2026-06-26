Diyarbakır ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı

Diyarbakır, Elazığ, Şırnak, Bingöl, Batman, Mardin ve Siirt'te okullarda düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.



Diyarbakır'da, 26 bin 78 öğretmenin görev yaptığı 2 bin 251 okulda 477 bin 237 öğrenci karne aldı.



Bu kapsamda, merkez Yenişehir ilçesindeki Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.



Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı ile sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi.



- Elazığ



Elazığ'da, 9 bin 500 öğretmenin görev yaptığı 567 okulda 118 bin 909 öğrenci karne aldı.



Vali Numan Hatipoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, Elazığ İlkokulu'ndaki törende, öğrencilere karnelerini dağıttı.



Hatipoğlu, öğrencilere tatilde kitap okumaları ve verimli zaman geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.



Öğrencilere iyi tatiller dileyen Hatipoğlu, şunları söyledi:



"Öğrencimizin yarınlara daha iyi hazırlanması, özellikle de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yeni kazanımlar elde edebilmeleri, ahlaki, vicdani ve insani yönden gelişmeleri için gösterdikleri çabalardan dolayı tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın kazasız, güzel ve verimli bir tatil geçirmelerini, dinlenmiş ve zinde bir şekilde okullarına yeniden kavuşmalarını temenni ediyor, onlar için dua ediyoruz."



- Şırnak



Şırnak'ta, 8 bin 987 öğretmenin görev yaptığı 730 okulda 152 bin 312 öğrenci karne aldı.



Orhan Uysal Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılan Vali Birol Ekici, öğrencilere karnelerini verdi.



Öğrencileri kutlayan Ekici, çocuklara tatilde bolca kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.



Vali Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimde çok başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek şöyle dedi:



"Bu yıl bursluluk sınavında 500 tam puan alan öğrencimiz oldu. Yine LGS, YKS'de çok başarılı sonuçlar bekliyoruz. Öğretmenlerimiz ve velilerimiz yıl boyu gayret gösterdiler. Bu yıl çok önemli projeleri birlikte yürüttük. Öğrencilerimizin akademik başarı için Şafak Projesi'ni yürüttük. Öğretmenlerimiz velileri yıl boyu ziyaret etti. Okulların kapanmasıyla birlikte yaz okullarımız devreye girecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müzün yaz okulları var aynı zamanda Kur'an kursu eğitimleri olacak. Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız."



Programa, Belediye Başkan Vekili Şemsettin Barış, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak da katıldı.



- Bingöl



Bingöl'de, 367 okulda eğitim gören 56 bin 836 öğrenciye karne verildi.



Çapakçur İlkokulu'nda düzenlenen törene Vali Vekili İbrahim Gökmen ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel katıldı.



Gökmen ve beraberindekiler, sınıfları gezerek öğrencilere karne ve hediye verdi.



- Batman



Batman'da, 183 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Gültepe İlkokulu'nda Vali Ekrem Canalp'in katılımıyla karne dağıtım töreni düzenlendi.



Vali Canalp, tüm öğrencileri tebrik ederek, "Tatil dinlenme demektir ama her dinlenme de aynı zamanda kendini yenilemedir. Bu kapsamda evlatlarımızdan yaz döneminde hizmete sunduğumuz kütüphanelerden istifade etmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.



Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ve bazı kurum amirleri katıldı.



- Mardin



Mardin'de, 1513 okulda 235 bin 199 öğrenci karne sevinci yaşadı.



Vali Tuncay Akkoyun, merkez Artuklu ilçesinde Selahattin Eyyübi İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini verdi.



Öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Akkoyun, şöyle konuştu:



"İlimiz genelinde faaliyet gösteren 1513 okulda görev yapan 14 bin 382 öğretmenimizle eğitim öğretim faaliyetleri başarıyla tamamlanmıştır. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda anaokulu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde öğrenim gören toplam 235 bin öğrencimiz karne ve yaz tatili heyecanı yaşamaktadır. Bütün öğrencilerimize, velilerimize iyi tatiller diliyorum. Umarım bu tatil dönemini öğrencilerimiz mutlulukla, huzurla geçirir."



Törene, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ve Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan katıldı.



- Siirt



Siirt'te, 550 okulda 91 bin 496 öğrenci karne aldı.



Vali Kemal Kızılkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, TOKİ Osman Gazi Ortaokulu'nda düzenlenen törene katıldı.



Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Kızılkaya, çocuklara karnelerini verdi.



Kızılkaya, öğrencilere kitap okumayı, dinlenmeyi, tatili en iyi şekilde değerlendirmeyi tavsiye etti.

