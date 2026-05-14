Elazığ merkezli dolandırıcılık soruşturmasında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi
Elazığ merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Keban Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden "Türkiye Petrolleri borsa yatırım" reklamı aracılığıyla bir kişinin 1 milyon 996 bin 750 lira dolandırılması üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu Burdur, Kırklareli ve Hatay'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 6 Mayıs'ta Elazığ merkezli 10 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.
