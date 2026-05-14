Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ merkezli dolandırıcılık soruşturmasında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi

        Elazığ merkezli dolandırıcılık soruşturmasında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi

        Elazığ merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 15:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ merkezli dolandırıcılık soruşturmasında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi

        Elazığ merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Keban Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden "Türkiye Petrolleri borsa yatırım" reklamı aracılığıyla bir kişinin 1 milyon 996 bin 750 lira dolandırılması üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

        Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu Burdur, Kırklareli ve Hatay'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

        Soruşturma kapsamında 6 Mayıs'ta Elazığ merkezli 10 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Sokakta kuzen vahşeti!
        Sokakta kuzen vahşeti!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"

        Benzer Haberler

        Elazığspor: "Bu büyük camia her defasında küllerinden yeniden doğmasını bil...
        Elazığspor: "Bu büyük camia her defasında küllerinden yeniden doğmasını bil...
        Keban'da Gençlik Haftası kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi
        Keban'da Gençlik Haftası kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi
        Elazığ'da 'Türkiye Yüzyılında Ulaştırma Vizyonu' programı gerçekleştirildi
        Elazığ'da 'Türkiye Yüzyılında Ulaştırma Vizyonu' programı gerçekleştirildi
        Elazığ'da ilçe müftüleri bir araya geldi
        Elazığ'da ilçe müftüleri bir araya geldi
        Elazığlı Vali Akkoyun'a 'Babalar sözünü tutar' jesti
        Elazığlı Vali Akkoyun'a 'Babalar sözünü tutar' jesti
        Elazığlı sporcu Türkiye 3'üncüsü oldu
        Elazığlı sporcu Türkiye 3'üncüsü oldu