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        Elazığ merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı

        Elazığ merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Elazığ merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı

        Elazığ merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.


        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "Barbaroslar" suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmada, şüphelilerin "yağma, silahlı tehdit, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, suça azmettirme, suçu üstlenme, mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarını işledikleri belirlendi.

        Şüphelilerin haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti yaptıkları, iş yeri sahiplerini yurt dışı numaralar üzerinden arayarak tehdit ettikleri, "ceza" adı altında para talep ettikleri ve silahlı eylemler gerçekleştirdikleri tespit edildi.

        Bu kapsamda 29 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

        Elazığ, İstanbul, Diyarbakır, İzmir ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 5 ruhsatsız tabanca, 58 fişek, 2 ruhsatsız tüfek, 7 bin 726 sentetik ecza, 5 bin 418 uyuşturucu hap, 132,42 gram sentetik uyuşturucu ve 27 gram esrar ele geçirildi.

        Operasyonlarda ayrıca motosikletli iş yeri kurşunlama olaylarında kullanıldığı değerlendirilen motosiklet ile kar maskesine de el konuldu, 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Hakkında yakalama kararı çıkarılan 5 zanlının ise cezaevinde olduğu belirlendi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Ayrıca, şüphelilerin düzenlediği saldırılar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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