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        Elazığ'da 13 ülkeden kuaför ve berberler yarışıyor

        Elazığ'da düzenlenen CMC Eurocup Turkey Uluslararası Kuaförler Balkan Şampiyonası'nda 13 ülkeden gelen kuaför ve berberler yarışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Elazığ'da 13 ülkeden kuaför ve berberler yarışıyor

        Elazığ'da düzenlenen CMC Eurocup Turkey Uluslararası Kuaförler Balkan Şampiyonası'nda 13 ülkeden gelen kuaför ve berberler yarışıyor.

        Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde, CMC Eurocup Turkey tarafından Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu'nun katkılarıyla Elazığ Berberler ve Kuaförler Odası ev sahipliğinde 2 gün sürecek organizasyona 500 yarışmacı katıldı.

        Yarışmada kuaför ve berberler farklı stillerdeki saç kesimi ve tasarımlarıyla hünerlerini sergiledi.

        Dereceye giren yarışmacılara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verilecek.

        Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Tolgahan Demir, bugün 13 ülkeden ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen oda başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Şampiyonada tüm yarışmacıların büyük bir heyecanla yarıştıklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

        "Genç meslektaşlarımız inanılmaz derecede coşkulu şekilde yarışıyorlar. Medeni cesaretlerinden dolayı kendilerini yürekten kutluyorum. Tabii organizasyonun Elazığ'da, olması bizim için çok önemlidir. Güzel bir yarışma olacak. Yarışmanın aslında kazananı ve kaybedeni yok. Ancak prosedür gereği dereceye girenler seçilecek. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanından gelen meslektaşlarımız bu güzelliğe ortak oldular."

        CMC Türkiye Erkek Kuaförler Sorumlusu Erkan Engin de şampiyonaya çok sayıda yarışmacının katıldığını belirtti.

        Yarışmanın gayet güzel bir atmosferde gerçekleştiğini ifade eden Engin, "Yarışmada saç şovları yapılıyor. Yeni kesimler, modern kesimler. Tırnak yarışmamız var, makyaj yarışmamız var. Balkan şampiyonamızda derece alanlara kupalar, sürpriz hediyeler ve madalyaları verilecek." dedi.

        Programa, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, Eurocup CMC Türkiye Genel Başkanı Gökhan Hamarat ve farklı illerden gelen sektör temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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