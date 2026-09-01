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        Elazığ'da anaokulu müdürleriyle toplantı

        Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, il merkezinde hizmet veren anaokulu müdürleriyle 2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Elazığ'da anaokulu müdürleriyle toplantı

        Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, il merkezinde hizmet veren anaokulu müdürleriyle 2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirdi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yemişlik Anaokulu'nda düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Gündüz ile Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Nurullah Emül de katıldı.

        Toplantıda, okul öncesi eğitimde çocukların, gelişiminin desteklenmesi, yaşam becerilerinin kazandırılması, değerler eğitimi ve sosyal-duygusal gelişimlerine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

        Çocukların sosyal medya kullanımında mahremiyetlerinin korunması, aile katılımının artırılması ve velilerle işbirliğinin güçlendirilmesi konularının da ele alındığı toplantıda, belirli gün ve haftalarda düzenlenecek etkinliklerde çocukların aktif rol alması, yaparak ve yaşayarak öğrenme uygulamalarının yaygınlaştırılması ile hava şartları uygun olduğunda açık hava etkinliklerine ağırlık verilmesi kararlaştırıldı.

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        Toplantıda, ayrıca dil ve konuşma güçlüğü yaşayan çocuklara yönelik rehberlik çalışmalarının güçlendirilmesi, velilere yönelik eğitimlerin düzenli yapılması ve çocuklara erken yaşta kitap okuma alışkanlığı kazandırılması konuları görüşüldü.

        İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, toplantıda, okul öncesi eğitimin çocukların akademik ve sosyal gelişiminin temelini oluşturduğunu belirterek, eğitimde kalitenin artırılması için işbirliği ve koordinasyonun sürdürüleceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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