Elazığ'da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu

İSMAİL ŞEN - Elazığ'da Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde yürütülen arkeolojik kazılarda dini ritüellerde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve İl Özel İdaresi'nin destekleriyle, Elazığ Müze Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ve "Geleceğe Miras Projesi" kapsamına alınan merkeze bağlı Tadım köyünde yer alan kale ve höyükte 2025 yılında başlatılan arkeolojik kazı çalışmalarının 3. sezonu 7 işçi ve 4 uzmandan oluşan ekiple yürütülüyor.



Kazı çalışmasında milattan önce 3 binli yıllara tarihlendirilen Tunç Çağı tapınak alanı ile bu bölümde yer alan 2 sunak ve 3 kutsal ocak bulundu.



Arkeologlar tarafından dini ritüellerde kullandığı değerlendirilen alanla birlikte kale ve höyükte bugüne kadar yapılan kazı çalışmaları sonucu bulunan tapınak sayısı 2, kutsal ocak sayısı ise 6 oldu.



- "2026 yılı kazılarına ivme verdik, çok önemli buluntular ortaya çıkıyor"



Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, kent genelindeki sit alanlarında kültürel mirası gün yüzüne çıkarmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.



Kentte, Harput Kalesi, Tadım Kalesi, Palu Kalesi ve Salkaya olmak üzere dört ayrı noktada arkeolojik çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:



"2026 yılı kazılarına ivme verdik, çok önemli buluntular ortaya çıkıyor. Yeni gün yüzüne çıkarılan kutsal alanla ilgili olarak incelemelerde bulunduk ve yaklaşık 5 bin yıllık bir tarihi bulunuyor. Alanla ilgili çalışmalar Müze Müdürlüğümüz koordinesinde devam ediyor. İl Özel İdaresi olarak gerekli her türlü desteği Elazığ'daki tüm kazılara veriyoruz. Tadım Kalesi'ndeki kazılarla bölge ve insanlık tarihi açısından çok önemli buluntular ortaya çıktı. Bu alanla ilgili olarak koruma ve restorasyon çalışmaları müzemizin koordinesinde devam ediyor. Elazığ'da tarihi ve kültürel mirası gelecek nesillere ulaştırmak için gerekli her türlü gayreti gösteriyoruz."



Höyüğün en üst tepe noktalarında Osmanlı dönemine ait kalıntıların, derinlere inildikçe farklı medeniyetlerin izlerine rastlandığını aktaran Hatipoğlu, "Geçen yıl yapılan çalışmalarda yaklaşık olarak 6 bin yıllık tapınak alanı bulduk. Bu sene ilk çalışmaları yaptığımız alanda milattan önce 3 binli yıllara uzanan tapınak alanı, sunak ve 3 ayrı kutsal ocağın bulunduğu bölgeyi keşfettik. Umuyoruz ki hem tarihi aydınlatma noktasında hem de o dönem insanlarının yaşam biçimleri, alışkanlıkları, inanışları ile ilgili olarak da çok değerli çalışmalar burada ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.



- "Bu buluntular arkeoloji literatüründe önemli bir yere sahip"



Kazı alanı sorumlusu arkeolog Emre Çayır da kazı çalışmalarının 7 işçi ve 4 uzmandan oluşan ekiple Müze Müdürlüğü başkanlığında ve ilgili kurumların koordinesinde devam ettiğini belirtti.



Gün yüzüne çıkarılan her buluntunun Elazığ'ın tarihi ve kültürel değerini daha da zenginleştirdiğini ifade eden Çayır, şunları aktardı:



"Şu an kazısını yürüttüğümüz bu kült alanı yani tapınma alanı dediğimiz alan ile sunak ve kutsal ocaklar bize 5 bin yıl öncesindeki inanç sistemini yani Elazığ'ımızda o dönemde inancın nasıl şekillendiği konusunda önemli bilgi sunuyor. Bu buluntular arkeoloji literatüründe önemli bir yere sahip. Dolayısıyla buradan çıkan ocaklar, sunu alanları o dönemin inanç sistemine ışık tutuyor. Burası Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Doğu Roma'ya ve alt katmanlara doğru Demir Çağı, Kalkolitik Çağı, Tunç Çağı ve Neolitik Çağ'a kadar uzanan derin bir tarihi geçmişe sahip. Şu an bulunduğumuz katman çalışmalarında Tunç Çağı'ndayız ve çok önemli verilere ulaşıyoruz."

