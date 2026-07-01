Elazığ'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.



Güneyköy köyünde bulunan bir eve, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.



Saldırıda evde bulunan 4 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.







