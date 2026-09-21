Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Giriş: 21.09.2026 - 18:53 Güncelleme:
Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ataşehir Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada 2 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olaya ilişkin fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.
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