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        Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 18:53 Güncelleme:
        Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Ataşehir Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada 2 kişi yaralandı.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olaya ilişkin fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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