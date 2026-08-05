Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ'da çıkan yangında çadır, baraka ve iki motosiklet kullanılamaz hale geldi

        Elazığ'da çıkan yangında çadır, baraka ve iki motosiklet kullanılamaz hale geldi

        Elazığ'da çıkan yangında çadır, baraka ve iki motosiklet kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 21:38 Güncelleme:
        Elazığ'da çıkan yangında çadır, baraka ve iki motosiklet kullanılamaz hale geldi

        Elazığ'da çıkan yangında çadır, baraka ve iki motosiklet kullanılamaz hale geldi.

        Yukarıdemirtaş köyü yakınlarında, iddiaya göre yakılan mangal ateşinden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

        Alevlerin rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek köye doğru ilerlemesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, köydeki vatandaşların yardımı ve ekiplerin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.

        Yangında, içerisinde çeşitli malzemelerin bulunduğu çadır ve baraka ile iki motosiklet kullanılamaz hale geldi.

        Köyün çevresindeki bazı ağaçlar da zarar gördü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Köy muhtarı Uğur Sade, AA muhabirine, yangın riski bulunan alanlarda mangal ateşi yakılmaması uyarısında bulundu.


        Sade, "İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın köydeki evlere sıçramadan çok şükür söndürüldü. Daha kötüsü de olabilirdi. Yangın riskine karşı herkes duyarlı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe tur kapısını araladı!
        F.Bahçe tur kapısını araladı!
        Tahliye edilen bina çöktü
        Tahliye edilen bina çöktü
        'Milli birliğimizi perçinleyecek'
        'Milli birliğimizi perçinleyecek'
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        "Böyle bir şey yaşadım mı, hatırlamıyorum!"
        "Böyle bir şey yaşadım mı, hatırlamıyorum!"
        Trafikte ölüm tehdidi kamerada
        Trafikte ölüm tehdidi kamerada
        "Dikkatimiz Mescid-i Aksa'dan ayrılmadı"
        "Dikkatimiz Mescid-i Aksa'dan ayrılmadı"
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Nilda Müge cinayeti kamerada
        Nilda Müge cinayeti kamerada
        Altın kritik seviyeyi aştı
        Altın kritik seviyeyi aştı
        İran: Umman ile anlaşmaya vardık
        İran: Umman ile anlaşmaya vardık
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi

        Benzer Haberler

        Hazırlık Maçı: Elazığspor: 2 - Ayvalıkgücü Belediyespor: 1
        Hazırlık Maçı: Elazığspor: 2 - Ayvalıkgücü Belediyespor: 1
        Elazığ'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Elazığ'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Elazığ Medilines Hastanesi'nde gebe okulu açıldı
        Elazığ Medilines Hastanesi'nde gebe okulu açıldı
        Ağın'daki okula kitap bağışında bulunuldu
        Ağın'daki okula kitap bağışında bulunuldu
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da anız yangını söndürüldü
        Elazığ'da anız yangını söndürüldü