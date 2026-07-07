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        Elazığ'da dere yatağına düşen inek kepçeyle kurtarıldı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde dere yatağına düşen inek kepçeyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 18:28 Güncelleme:
        Elazığ'da dere yatağına düşen inek kepçeyle kurtarıldı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde dere yatağına düşen inek kepçeyle kurtarıldı.

        Aşağımirahmet köyü kırsalında otlayan bir inek, dere yatağına düştü.

        İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ayaklarının zedelendiği görülen hayvan, kepçeye bağlanan halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Traktörün römorkuna konulan inek, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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