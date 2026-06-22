Elazığ'da drenaj kanalına devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Elazığ'da kamyonetin kara yolundaki drenaj kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Kinederiç rampasında kontrolden çıkan M.Z.Y. idaresindeki 23 AAE 301 plakalı eşya yüklü kamyonet, orta bariyere çarparak drenaj kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü ile yanındaki yolcu itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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