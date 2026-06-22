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        Elazığ'da drenaj kanalına devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da kamyonetin kara yolundaki drenaj kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Elazığ'da drenaj kanalına devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da kamyonetin kara yolundaki drenaj kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Kinederiç rampasında kontrolden çıkan M.Z.Y. idaresindeki 23 AAE 301 plakalı eşya yüklü kamyonet, orta bariyere çarparak drenaj kanalına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


        Kamyonette sıkışan sürücü ile yanındaki yolcu itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Ağır yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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