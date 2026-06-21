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        Elazığ'da kaybolan kişinin yaklaşık 4,5 ay sonra cesedi bulundu

        Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya'nın cansız bedeni baraj gölünde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Elazığ'da kaybolan kişinin yaklaşık 4,5 ay sonra cesedi bulundu

        Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya'nın cansız bedeni baraj gölünde bulundu.

        Merkez Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 8 Şubat'ta ayrılan Kaya'dan bir daha haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarında ekipler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbarı değerlendirdi.

        Keban Baraj Gölü'nün Aydıncık köyü mevkisinde suda ceset görüldüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sudan çıkarılan cesedin yaklaşık 4,5 ay önce kaybolan İbrahim Kaya'ya ait olduğu tespit edildi.

        Kaya'nın cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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