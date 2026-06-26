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        Elazığ'da Keban Barajı su seviyesi değerlendirme toplantısı yapıldı

        Elazığ'da Keban Barajı su seviyesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 09:19 Güncelleme:
        Elazığ'da Keban Barajı su seviyesi değerlendirme toplantısı yapıldı

        Elazığ'da Keban Barajı su seviyesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonundaki toplantıya, DSİ Genel Müdür Yardımcı Faruk Fıratoğlu, Emlak Kamulaştırma Daire Başkanı Hakkı Kocaman, DSİ 9. Bölge Müdür Vekili Dilek Aydın ve ilgili yetkililer katıldı.

        Toplantııda, Keban Barajı'nın su seviyesi değerlendirildi.

        Toplantının ardından Fıratoğlu ve beraberindekiler, Yurtbaşı beldesi ve Keban Baraj Gölü havzasında incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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