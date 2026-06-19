Elazığ'da Keban Barajı'nda su tahliyesinin ardından kapaklar kapatıldı
Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) 6 tahliye kapağı kapatıldı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) 6 tahliye kapağı kapatıldı.
Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle rezervuarda yüksek debili su girişi yaşanması üzerine, 7 Haziran'da 6 kapaktan yapılan su tahliyesi sonlandırıldı.
Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında barajda su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle olası taşkın riskine karşı açılan ve su tahliyesi yapılan kapaklar kapatıldı.
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