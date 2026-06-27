Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ'da küçük yaşta cimnastikle tanışan çocuklar dijital bağımlılıktan uzaklaşıyor

        Elazığ'da küçük yaşta cimnastikle tanışan çocuklar dijital bağımlılıktan uzaklaşıyor

        Elazığ'da küçük yaşta cimnastikle tanışan çocuklar dijital bağımlılıktan uzaklaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Elazığ'da küçük yaşta cimnastikle tanışan çocuklar dijital bağımlılıktan uzaklaşıyor

        Elazığ'da küçük yaşta cimnastikle tanışan çocuklar dijital bağımlılıktan uzaklaşıyor.

        Kentte, 2010 yılından bu yana yaklaşık 6 bin çocuğun faydalandığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki cimnastik kurslarında 350 öğrenciye eğitim veriliyor.

        Cimnastik kursları ile sosyalleşen, özgüven ve spor disiplini kazanarak dijital bağımlılıktan uzaklaşan çocuklar, erken yaşta edindikleri esnek ve atletik vücut yapısıyla yüzme, basketbol ve futbol gibi farklı branşlara yönlendiriliyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde cimnastik antrenörü Fuat Fırat Ünlü, AA muhabirine, kentte 16 yılı aşkın süredir binlerce çocuğa sporu sevdirdiklerini söyledi.

        Son yıllarda artan bilinçle ailelerin çocuklarını dijital bağımlılıktan uzak tutmak ve fiziksel gelişimleri için cimnastiğe yönlendirdiğini ifade eden Ünlü, şunları kaydetti:

        "Geçen sene 250 olan öğrenci sayımız bu yıl 350'ye çıktı. Cimnastik bütün sporların temeli diyebileceğimiz bir branş, burada çocukları, güç, kuvvet, esneklik gibi yeteneklere sahip olduktan sonra vücut yapısına uygun olan branşa yönlendiriyoruz. Bu şekilde daha çok başarı elde ediyorlar. 16 yıllık eğitim sürecinde 6 bine yakın öğrenciye eğitim verdik."

        - "Hedefimiz Türkiye şampiyonu öğrenciler yetiştirmek"

        Cimnastiğin küçük yaşta çocukların disiplin, özgüven ve odaklanma yeteneğini artırrdığını ifade eden Ünlü, şöyle konuştu:

        "Salonlarımızda sabah 08.00'de başlayıp akşam 21.00'e kadar, 5 antrenör arkadaşımızla temel cimnastik eğitimi veriyoruz. Bu branşta başarılı olan öğrencileri, sporcu eğitim merkezlerine sporcu göndererek, Türkiye şampiyonu ya da olimpiyat şampiyonu sporcular yetiştirmek ve bayrağımızı tüm organizasyonlarda dalgalandırmak istiyoruz. Temelde bu salonda 5-12 yaşına kadar öğrenci kayıtlarını alıyoruz. Bireyselde ve takım sporlarında daha önce Doğu Anadolu'da 1'inci olduk, yarı finale çıktık, Türkiye'de ilk 8 takım içerisine girdik. Hedefimiz Türkiye şampiyonu, olimpiyat şampiyonu öğrenciler yetiştirmek, İbrahim Çolak gibi sporcular yetiştirmektir."

        - "Cimnastiği çok seviyorum"

        Velilerden Gönül Huyluoğlu da çocuğunu dijital bağımlılıktan uzak tutmak ve fiziksel gelişimi için cimnastiğe yönlendirdiğini söyledi.

        Çocuğunun cimnastiğe başladıktan sonra derslerine daha iyi odaklandığını anlatan Huyluoğlu, "Çocuğumun evde ekran başında vakit geçirmesini istemedim, sağlıklı bir vücut yapısı için cimnastiğe yönlendirdim." dedi.

        Minik sporculardan Yağız Yıldız ise cimnastiğe başladıktan sonra kendisini daha mutlu hissettiğini belirterek, "Cimnastiği çok seviyorum. Cimnastikte Elazığ 1'incisi oldum, Türkiye'de ilk 30'a girdim. Hedefim İbrahim Çolak gibi dünya şampiyonu olmak ve bayrağımızı dalgalandırmak." diye konuştu.

        Miray Elif Biçerer de yaklaşık 1 yıldır cimnastik yaptığını aktararak, bu spor branşını çok sevdiğini dile getirdi.

        Umay Bilge Karaca ise atletik bir vücuda sahip olmak için cimnastiğe başladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        Belçika lider olarak son 32'ye kaldı!
        Belçika lider olarak son 32'ye kaldı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Oliver McBurnie Bodrum'da
        Oliver McBurnie Bodrum'da
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

        Benzer Haberler

        Motosikletin üzerine uzandı: Hem kendi hem de arkadaşının canını hiçe saydı
        Motosikletin üzerine uzandı: Hem kendi hem de arkadaşının canını hiçe saydı
        Aşure kazanları Türk Kızılay Elazığ Aşevi'nde kaynadı
        Aşure kazanları Türk Kızılay Elazığ Aşevi'nde kaynadı
        Elazığ'da geniş kapsamlı trafik denetimi
        Elazığ'da geniş kapsamlı trafik denetimi
        Elazığ'da nikah salonlarında 26.06.2026 yoğunluğu
        Elazığ'da nikah salonlarında 26.06.2026 yoğunluğu
        Elazığ'da vatandaşlara aşure ikramı
        Elazığ'da vatandaşlara aşure ikramı
        Elazığ merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı
        Elazığ merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı