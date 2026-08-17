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        Elazığ'da motosikletin karıştığı kazada sürücü ile yaya öldü

        Elazığ'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Elazığ'da motosikletin karıştığı kazada sürücü ile yaya öldü

        Elazığ'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Ehliyetsiz sürücü Kemal Aygün'ün (15) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Şahsuvar köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Faruk Işık'a (30) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Aygün ile Işık, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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