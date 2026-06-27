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        Elazığ'da parke taşı yüklü kamyonun devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da parke taşı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Elazığ'da parke taşı yüklü kamyonun devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da parke taşı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Y.B. idaresindeki 23 AFC 754 plakalı parke taşı yüklü kamyon, Elazığ-Pertek kara yolu Salkaya köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada araçta bulunan 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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