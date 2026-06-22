Elazığ'da ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, ruhsatsız silah ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 58 fişek, 6 şarjör, mengene, 350 gravür seti ile 3 tabanca parçası ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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