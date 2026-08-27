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        Elazığ'da "Seferberlik Heykeli"nin açılışı yapıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Nimri köyünde, 1914'te seferberlik emriyle 1. Dünya Savaşı'na gönderilen ve şehit olanlar anısına yaptırılan "Seferberlik Heykeli"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 19:32 Güncelleme:
        Elazığ'da "Seferberlik Heykeli"nin açılışı yapıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Nimri köyünde, 1914'te seferberlik emriyle 1. Dünya Savaşı'na gönderilen ve şehit olanlar anısına yaptırılan "Seferberlik Heykeli"nin açılışı gerçekleştirildi.

        "Nimri Kullukları Sanat Projesi" kapsamında hazırlanan heykel, sanat yönetmeni Dr. Kenan Öztürk'ün koordinasyonunda, Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Mustafa Bulat'ın akademik sanat yönetmenliğinde ve heykeltıraş Furkan Ekici'nin desteğiyle yapıldı.

        Doğal taş, beton ve demir kullanılarak 3 metre yüksekliğinde ve 6 metrekare taban alanında inşa edilen heykel, gökyüzüne doğru konik formda yükselen iki bölümden oluşuyor.

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        Heykelin merkezindeki boşlukta, taşların oyulmasıyla oluşturulan karşılıklı iki insan silueti, cepheye gidip geri dönemeyenlerin bıraktığı boşluğu simgeliyor.

        Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, açılışta yaptığı konuşmada, kültürel etkinliklerin köy hayatını canlandırması açısından önemli olduğunu söyledi.

        Nimri köyünün ve Anadolu'nun kültürel değerlerinin korunması gerektiğini belirten Onur, "Dünyanın hangi ucunda olursak olalım memleketimizi unutmayalım. Çünkü memleketimiz kıymetli, Anadolu'muz kıymetli. Buradaki inançlarımız, kültürlerimiz, yaşantılarımız çok kıymetli. Bu gibi kültürel aktiviteler de buradaki köy hayatımızı canlandırıyor. Onun için buna vesile olanlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da daha güzelleri olur." dedi.

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        Sanat yönetmeni Dr. Kenan Öztürk de eserin köyün kolektif hafızasında önemli bir yere sahip olan tarihi olayı gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladığını belirtti.

        Öztürk, "Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Nimri köyünde, 1914'te 1. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde köyümüzden 84 kişi cepheye gönderiliyor. Bunların sadece 4'ü yıllar sonra geri dönüyor, 80'i şehit oluyor. Onları anmak, hatıralarını yaşatmak için bu sene böyle bir eser yaptığımız için de çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Açılışın ardından dua edildi, sanatçılar tarafından türküler seslendirildi.

        Açılışa, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Keban İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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