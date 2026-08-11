Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde S.K. ve E.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

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