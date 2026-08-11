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        Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Elazığ'da otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 22:39 Güncelleme:
        Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Elazığ'da otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde S.K. ve E.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        E.Ş. silahla S.K'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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