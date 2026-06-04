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        Elazığ'da toplanan elektronik atık ve mavi kapaklarla engelli bireylere akülü sandalye desteği

        Elazığ'da, düzenlenen kampanya kapsamında toplanan elektronik atık ve mavi kapaklarla engelli bireylere akülü sandalye desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 17:36 Güncelleme:
        Elazığ'da toplanan elektronik atık ve mavi kapaklarla engelli bireylere akülü sandalye desteği

        Elazığ'da, düzenlenen kampanya kapsamında toplanan elektronik atık ve mavi kapaklarla engelli bireylere akülü sandalye desteği sağlandı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce nisan ayında düzenlenen "Elektronik Atık ve Mavi Kapak Kampanyası" başlatıldı.

        Yaklaşık 19 bin kişinin katıldığı kampanya kapsamında toplanan mavi kapak ve atık elektronik malzemelerin satışından elde edilen gelirle 13 akülü sandalye satın alındı.

        Müdürlük bahçesinde sandalyelerin teslimi için düzenlenen törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan, Türkiye Çevre Haftası kapsamında, toplumda çevre duyarlılığını oluşturmak için etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini söyledi.

        Çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek için mücadele verdiklerini anlatan Önalan, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda yaklaşık 1,5 ay önce ilimizde plastik kapak ve elektronik atık toplama kampanyası başlattık. Bu kampanyamız inanılmaz bir rağbet gördü. Bu toplanan plastik kapak ve elektronik atıklar sayesinde elde edilen gelirle aldığımız akülü araçlarımızı Elazığ Omurilik Felçlileri Derneğimize teslim ediyoruz. Bu kampanyayı minik yüreklerin, çevreci vatandaşlarımızın doğaya ve insanlığa katkısı olarak görüyoruz."

        Konuşmanın ardından sandalyeler, engelli bireylere ulaştırılmak üzere Elazığ Omurilik Felçlileri Derneği yetkililerine verildi.

        Ayrıca kampanya kapsamında toplanan her 50 mavi kapak ve 1 kilogram elektronik atık için çekiliş hakkı kazanan katılımcılara, yarın düzenlenecek kurayla 5 bilgisayar, 10 tablet ve 20 bisiklet hediye edilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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