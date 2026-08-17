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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 63 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 63 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte son 10 günde uyuşturucu kullanan ve ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 63 şüpheli yakalandı, aramalarda 1107 sentetik ecza, 286,52 gram sentetik uyuşturucu, 48 gram esrar, 118,81 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız tüfek, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

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        Şüphelilerden 55'i hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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