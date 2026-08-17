Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

Operasyonlarda, 63 şüpheli yakalandı, aramalarda 1107 sentetik ecza, 286,52 gram sentetik uyuşturucu, 48 gram esrar, 118,81 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız tüfek, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte son 10 günde uyuşturucu kullanan ve ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

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