Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 121 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 121 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube müdürlükleri ekiplerince, kentte son 20 günde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 121 şüpheli yakalandı, aramalarda 1 kilogram 82,22 gram sentetik kannabinoid, 666,37 gram esrar, 16,39 gram sentetik uyuşturucu, 646 sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 41 fişek, 4 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 45 bin 350 lira ele geçirildi.

        Şüphelilerden 106'sı hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 8'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Altın kritik seviyeyi aştı
        Altın kritik seviyeyi aştı
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        1 milyon euroluk piyango bileti çöpten çıktı
        1 milyon euroluk piyango bileti çöpten çıktı
        Serdal Adalı'dan flaş Salah açıklaması!
        Serdal Adalı'dan flaş Salah açıklaması!
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Korkunç kaza! Hamur keserken eli koptu!
        Korkunç kaza! Hamur keserken eli koptu!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu

        Benzer Haberler

        Elazığ'da anız yangını söndürüldü
        Elazığ'da anız yangını söndürüldü
        Elazığ'da çatı yangını
        Elazığ'da çatı yangını
        Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Göktaş'tan aday öğrencilere davet
        Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Göktaş'tan aday öğrencilere davet
        Başkan Şerifoğulları çocuklarla buluştu
        Başkan Şerifoğulları çocuklarla buluştu
        Elazığlı badmintoncular Türkiye finallerinde
        Elazığlı badmintoncular Türkiye finallerinde
        Atakan Nuri Ordu Elazığspor'da
        Atakan Nuri Ordu Elazığspor'da