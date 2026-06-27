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        Elazığ'da yük treninin çarptığı hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da yük treninin hemzemin geçitte hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 22:31 Güncelleme:
        Elazığ'da yük treninin çarptığı hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da yük treninin hemzemin geçitte hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kızılay Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte H.A. idaresindeki 23 AH 187 plakalı hafif ticari araca yük treni çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araçtaki sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan, hemzemin geçitte "Geçit arızalıdır, kontrollü geçiniz" uyarı yazısının bulunduğu görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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