Elazığ'da yük treninin çarptığı hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Elazığ'da yük treninin hemzemin geçitte hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kızılay Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte H.A. idaresindeki 23 AH 187 plakalı hafif ticari araca yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araçtaki sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, hemzemin geçitte "Geçit arızalıdır, kontrollü geçiniz" uyarı yazısının bulunduğu görüldü.

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