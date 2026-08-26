GÜNCELLEME 2 - Elazığ'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da 5 işçinin hafif yaralandığı fabrika yangını yaklaşık 3,5 saatte söndürüldü.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren, yalıtım malzemesi üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesine, bölgeye sevk edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA'lar da destek verdi.

Öte yandan, yangın nedeniyle yükselen duman kentin birçok noktasından görüldü.

Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ OSB Başkanı Suat Öztürk de fabrikanın bulunduğu bölgeye gelerek, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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Vali Hatipoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, fabrikada çıkan yangına ilde tüm imkanlarla müdahale edildiğini belirtti.

Hatipoğlu, "İlk tespitlere göre 5 işçimiz hafif düzeyde yaralandı, gerekli tedavileri sürdürülüyor. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Ekiplerin yaklaşık 3,5 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.