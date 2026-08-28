GÜNCELLEME 2 - Elazığ'da festival alanında LED ekranın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen festivalde LED ekranın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaymakamlık ve Keban Belediyesi tarafından düzenlenen "7. Keban Su ve Balık Festivali" kapsamında vatandaşlar mehteran takımı eşliğinde, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan Musa Coşkun Ortaokulu bahçesine kadar kortej halinde yürüdü.

Katılımcılar festivalin yapıldığı okulun bahçesine giriş yaptıkları sırada, şiddetli rüzgarın da etkisiyle sahnenin yanına kurulan LED ekran devrildi.

Olayda 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, alanda yaptığı konuşmada, yaşanan kaza ve olumsuz hava şartları nedeniyle festival kapsamındaki etkinliklerin iptal edildiğini, festivalin yarın devam edeceğini söyledi.

Elazığ Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada ise ilçede düzenlenen festivalde olumsuz hava koşulları nedeniyle LED ekranın devrilmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaralı vatandaşlarımız, olayın hemen ardından sağlık ekiplerimiz tarafından ilk müdahaleleri yapılarak tedavilerinin sürdürülmesi amacıyla ilimizdeki hastanelere sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

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- Vali Hatipoğlu yaralıları ziyaret etti

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ile yaralanan vatandaşları Fırat Üniversitesi Hastanesi ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Hatipoğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.