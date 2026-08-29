Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Karakoçan'da huzur ve asayiş uygulaması

        Karakoçan'da huzur ve asayiş uygulaması

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Karakoçan'da huzur ve asayiş uygulaması

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde gerçekleştirilen uygulamada, kimlik ve araç kontrolleri yapıldı.

        Uygulamaların, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak
        İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Yazar Murat Koparan evinde öldürüldü
        Yazar Murat Koparan evinde öldürüldü
        Rafael Leao, G.Saray için geliyor!
        Rafael Leao, G.Saray için geliyor!
        Anne sevgisi engel tanımadı: Önce kilo verdi, sonra böbreğini verdi
        Anne sevgisi engel tanımadı: Önce kilo verdi, sonra böbreğini verdi
        Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
        Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Adadan adaya yürüyorlar
        Adadan adaya yürüyorlar
        Güzellik merkezinde skandal!
        Güzellik merkezinde skandal!
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        130 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı
        130 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı
        "Tarihin en büyük petrol anlaşmasını yaptık"
        "Tarihin en büyük petrol anlaşmasını yaptık"
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Dominant bir kadınım"
        "Dominant bir kadınım"
        Dünyayı saran ‘jogging’ çılgınlığı nasıl başladı?
        Dünyayı saran ‘jogging’ çılgınlığı nasıl başladı?
        "Bu aşk partnerliği değil"
        "Bu aşk partnerliği değil"
        Yaz değil kış değil: Ne giyeceğiz?
        Yaz değil kış değil: Ne giyeceğiz?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Festivalde 5 kişinin yaralanmasına neden olan led ekranın devrilme anının g...
        Festivalde 5 kişinin yaralanmasına neden olan led ekranın devrilme anının g...
        Elazığ'da LED ekranın devrilmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı festival ipta...
        Elazığ'da LED ekranın devrilmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı festival ipta...
        GÜNCELLEME 2 - Elazığ'da festival alanında LED ekranın devrilmesi sonucu 5...
        GÜNCELLEME 2 - Elazığ'da festival alanında LED ekranın devrilmesi sonucu 5...
        Elazığ'da odunlukta çıkan yangın otluk alanda sıçradı, ekipler söndürdü
        Elazığ'da odunlukta çıkan yangın otluk alanda sıçradı, ekipler söndürdü
        GÜNCELLEME - Elazığ'da festival alanında LED ekranın devrilmesi sonucu 5 ki...
        GÜNCELLEME - Elazığ'da festival alanında LED ekranın devrilmesi sonucu 5 ki...
        Elazığ'da festival alanında LED ekranın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
        Elazığ'da festival alanında LED ekranın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı