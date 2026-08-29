Karakoçan'da huzur ve asayiş uygulaması
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Giriş: 29.08.2026 - 09:22 Güncelleme:
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde gerçekleştirilen uygulamada, kimlik ve araç kontrolleri yapıldı.
Uygulamaların, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.
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